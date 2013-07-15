iPhone убил 23-летнюю девушку током в Китае

Новости Китая. 23-летнюю Ма Ай Лунь убило током, когда она пыталась ответить на телефонный звонок. Известно, что телефон был подключён к зарядному устройству. Трагедия произошла в городе Синьцзян на северо-западе страны. Погибшая работала стюардессой на местных авиалиниях.

Сестра погибшей (в микроблоге Weibo):

Я надеюсь, что все владельцы iPhone воздержатся от их использования при зарядке.

Девушка добавила, что ее семья ждет от компании Apple «разъяснений». В свою очередь, представители Apple принесли свои соболезнования родственникам погибшей и пообещали, что будут сотрудничать со следствием.

Напомним, несколько лет назад от взорвавшегося iPhone серьёзно пострадал 18-летний француз. Телефон стал трескаться прямо в руках у юноши. Мелкими осколками аппарат взорвался ему прямо в лицо.

К слову, мобильную контрабанду – крупную партию iPhonе – изъяли в этом году на польско-белорусской границе. Более двух десятков телефонов гродненские пограничники обнаружили в бардачке автомобиля. Их мужчина пытался провезти по зеленому коридору, заявляя тем самым, что не имеет товара для таможенного оформления. Общая сумма контрабанды – свыше 100 миллионов рублей (смотрите видео).