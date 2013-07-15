На скорости 458 км/ч разбился знаменитый гонщик

Новости США. Американский гонщик Билл Уорнер погиб при попытке установить очередной рекорд скорости.



44-летний Билл планировал преодолеть скорость в 482 км/ч на специально модифицированном мотоцикле Suzuki Hayabusa. Он должен был разогнаться до 300 миль в час на участке бывшей взлетно-посадочной полосы длиной в одну милю (1,6 километра).

Гонщик достиг скорости в 458 км/ч, когда его мотоцикл потерял управление и вылетел за пределы полосы. После аварии Билл был в сознании. Он скончался уже в больнице, спустя час 15 минут после трагедии.

В 2011 году Билл Уорнер установил действующий мировой рекорд скорости движения на мотоциклах – 500 км/ч. Тогда он развил рекордную скорость на участке протяжённостью в почти 2, 5 км.



Тим Келли, организатор соревнований среди мотоциклистов:

Никому не под силу повторить достижения Билла или стать мотогонщиком такого же класса.

Напомним, недавно в Польше норвежский спортсмен не справился с управлением болида и врезался в толпу зрителей. Авария произошла во время автошоу Grand Turismo Polonia в польском городе Познань. Травмы разной степени тяжести получили около 20 человек. Аварию запечатлели на видео очевидцы. На видеозаписи видно, как спорткар неожиданно сворачивает направо, после чего сбивает забор, отделяющий зрителей от трассы, и врезается в толпу (смотрите видео).

