Легковушка превратилась в груду металла. Ночью на МКАД Mazda врезалась в грузовик дорожников

По информации МЧС, авария произошла ночью 25 июня на внешнем кольце второго километра МКАД

Новости Беларуси. На МКАД в машину дорожников врезался легковой автомобиль.

Из салона легковушки были деблокированы 37-летний водитель и 36-летний пассажир. Пострадавших в бессознательном состоянии доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В конце мая произошло столкновение двух грузовиков в Бешенковичском районе.