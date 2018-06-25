Легковушка превратилась в груду металла. Ночью на МКАД Mazda врезалась в грузовик дорожников

Новости Беларуси. На МКАД в машину дорожников врезался легковой автомобиль.
По информации МЧС, авария произошла ночью 25 июня на внешнем кольце второго километра МКАД
Произошло столкновение Mazda и грузовика прикрытия дорожных рабочих.
Новости Беларуси. На МКАД в машину дорожников врезался легковой автомобиль.
По информации МЧС, авария произошла ночью 25 июня на внешнем кольце второго километра МКАД
Произошло столкновение Mazda и грузовика прикрытия дорожных рабочих.
Фото: МЧС
Из салона легковушки были деблокированы 37-летний водитель и 36-летний пассажир. Пострадавших в бессознательном состоянии доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
В конце мая произошло столкновение двух грузовиков в Бешенковичском районе.
Погиб 47-летний дорожный рабочий – здесь подробнее.