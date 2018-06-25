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Легковушка превратилась в груду металла. Ночью на МКАД Mazda врезалась в грузовик дорожников

25 июня 2018 08:00
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Новости Беларуси. На МКАД в машину дорожников врезался легковой автомобиль.

По информации МЧС, авария произошла ночью 25 июня на внешнем кольце второго километра МКАД

Произошло столкновение Mazda и грузовика прикрытия дорожных рабочих.

Легковушка превратилась в груду металла. Ночью на МКАД Mazda врезалась в грузовик дорожников-1

Фото: МЧС 

Из салона легковушки были деблокированы 37-летний водитель и 36-летний пассажир. Пострадавших в бессознательном состоянии доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

В конце мая произошло столкновение двух грузовиков в Бешенковичском районе.

Погиб 47-летний дорожный рабочий – здесь подробнее.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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