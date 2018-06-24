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Водитель уснул за рулём. Белорусы попали в аварию под Львовом

24 июня 2018 12:02
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Новости Беларуси. Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Украине: 1 человек погиб, восемь пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель уснул за рулём. Белорусы попали в аварию под Львовом-1

Авария произошла на трассе во Львовской области. Водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Две легковушки, чтобы избежать столкновения, съехали в кювет. Микроавтобусу уйти от удара не удалось.

Водитель уснул за рулём. Белорусы попали в аварию под Львовом-4

В результате аварии погибла гражданка Беларуси. 8 человек до сих пор находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Личности пострадавших установлены. МИД Беларуси следит за ситуацией.

Водитель уснул за рулём. Белорусы попали в аварию под Львовом-7

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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