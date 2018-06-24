Водитель уснул за рулём. Белорусы попали в аварию под Львовом

Новости Беларуси. Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Украине: 1 человек погиб, восемь пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на трассе во Львовской области. Водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Две легковушки, чтобы избежать столкновения, съехали в кювет. Микроавтобусу уйти от удара не удалось.