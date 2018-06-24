В Ганцевичах тепловоз наехал на пожилую женщину

Новости Беларуси. Утром 23 июня в Ганцевичах тепловоз сбил пожилую женщину.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 76-летняя местная жительница переходила железную дорогу по пешеходному переходу. В то же время по путям ехал тепловоз.
Машинист увидел пенсионерку и начал сигналить, но гражданка не реагировала. В итоге произошло столкновение. Женщина погибла.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Весной 2018 года электричка сбила сидевшего на краю перрона мужчину.
Медработники более суток пытались спасти жизнь пострадавшего – здесь подробнее.