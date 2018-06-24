На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека

Новости Беларуси. Днём 23 июня в Гродно загорелась квартира на 11 этаже в двенадцатиэтажке.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в субботу большинство жильцов находились не дома, а соседи не сразу заметили пожар. К моменту прибытия спасателей из окон шёл густой дым, а из открытой входной двери квартиры распространялся огонь.