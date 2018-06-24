На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека
Новости Беларуси. Днём 23 июня в Гродно загорелась квартира на 11 этаже в двенадцатиэтажке.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, в субботу большинство жильцов находились не дома, а соседи не сразу заметили пожар. К моменту прибытия спасателей из окон шёл густой дым, а из открытой входной двери квартиры распространялся огонь.
Во время ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили тела 62-летнего владельца квартиры, его 50-летней знакомой и ещё одной женщины.
Огнём уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Соседние квартиры не повреждены. Пожар привлёк внимание следователей и представителей ГКСЭ.
Выясняются обстоятельства и причины пожара.
Днём ранее сообщалось, что в Гродно случился пожар.
Погибли три человека – здесь подробности.