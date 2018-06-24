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На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека

24 июня 2018 10:21
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Новости Беларуси. Днём 23 июня в Гродно загорелась квартира на 11 этаже в двенадцатиэтажке.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в субботу большинство жильцов находились не дома, а соседи не сразу заметили пожар. К моменту прибытия спасателей из окон шёл густой дым, а из открытой входной двери квартиры распространялся огонь.  

На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Во время ликвидации пожара подразделения МЧС обнаружили тела 62-летнего владельца квартиры, его 50-летней знакомой и ещё одной женщины.  

На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Огнём уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Соседние квартиры не повреждены. Пожар привлёк внимание следователей и представителей ГКСЭ.  

На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Выясняются обстоятельства и причины пожара.  

На пожаре в одной из гродненских многоэтажек погибли три человека-10

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Днём ранее сообщалось, что в Гродно случился пожар. 

Погибли три человека – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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