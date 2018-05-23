Столкновение двух МАЗов в Бешенковичском районе: погиб 47-летний дорожный рабочий

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Бешенковичском районе.

По информации СК, 22 мая утром 56-летний водитель МАЗ-5340 ехал по дороге Витебск-Минск. У деревни Бочейково произошло столкновение со другим автомобилем МАЗ-5337А2, который стоял на проезжей части и осуществлял ремонтные работы. В нем находился 30-летний водитель одного из филиалов РУП «Витебскавтодор».

Из-за аварии МАЗ дорожников совершил наезд на 47-летнего рабочего, который стоял впереди автомобиля. Оба водителя были трезвыми в момент ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении водителя МАЗ-5340. Мужчина был допрошен. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Назначен ряд экспертиз. Выясняются обстоятельства аварии.

Свидетелей ДТП просят обратиться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно).

22 мая на проспекте в Минске произошла страшная авария.