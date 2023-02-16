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Курьер магазина в Минске украл у директора сейф и проиграл все деньги

16 февраля 2023 13:16
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Сотрудник столичного интернет-магазина обокрал своего работодателя и стал фигурантом уголовного дела. Сумма ущерба – 4 000 белорусских рублей.

О пропаже сейфа с выручкой в правоохранительные органы сообщила директор магазина, проинформировали в ГУВД Мингорисполкома. Похитителем оказался двадцатичетырехлетний курьер. Он унес сейф со склада, когда получал товар. Все деньги работник магазина проиграл на ставках, в сейфе было 4 000 белорусских рублей. Ранее молодой человек уже был неоднократно судим за имущественные преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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# Кража # происшествия # Новости Минска и Минской области

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