Прямой эфир

Три ДТП за одну поездку совершила в Минске нетрезвая автоледи

13 февраля 2023 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Водитель стала причиной сразу трех ДТП в Минске вечером 12 февраля. Сорокавосьмилетняя женщина управляла транспортным средством в нетрезвом состоянии: нанесен ущерб легковым автомобилям, обошлось без пострадавших.

Как сообщает столичная ГАИ, выезжая на улицу Максима Богдановича, автоледи не уступила дорогу иномарке, произошло ДТП. После, уже двигаясь в направлении улицы Кольцова, водитель наехала на дорожный знак и поехала дальше. Управляя автомобилем уже по улице Кольцова, автоледи столкнулась с еще одним авто. Иномарка была припаркована.

Результаты медосвидетельствования показали в организме женщины 1,82 промилле алкоголя.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ДТП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали студента-сутенёра. Что удивительно, он даже не говорит по-русски
13 февраля 2023 07:59

В Минске задержали студента-сутенёра. Что удивительно, он даже не говорит по-русски

В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец
11 февраля 2023 13:22

В Беларуси задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС. Им оказался украинец

Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории
10 февраля 2023 17:42

Пьяный пациент пырнул ножом фельдшера. Работник скорой рассказал подробности страшной истории