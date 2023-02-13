Три ДТП за одну поездку совершила в Минске нетрезвая автоледи

Водитель стала причиной сразу трех ДТП в Минске вечером 12 февраля. Сорокавосьмилетняя женщина управляла транспортным средством в нетрезвом состоянии: нанесен ущерб легковым автомобилям, обошлось без пострадавших.

Как сообщает столичная ГАИ, выезжая на улицу Максима Богдановича, автоледи не уступила дорогу иномарке, произошло ДТП. После, уже двигаясь в направлении улицы Кольцова, водитель наехала на дорожный знак и поехала дальше. Управляя автомобилем уже по улице Кольцова, автоледи столкнулась с еще одним авто. Иномарка была припаркована.

Результаты медосвидетельствования показали в организме женщины 1,82 промилле алкоголя.