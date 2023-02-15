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Жительница Бобруйска опрокинула на себя ведро серной кислоты

15 февраля 2023 13:48
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В медучреждение Бобруйска с химическими ожогами работница завода была госпитализирована 13 февраля. Емкость с серной кислотой она опрокинула на себя на работе, сообщает Следственный комитет.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что пострадавшая вмешалась в техпроцесс по производству этилового спирта, нарушив технику безопасности. Женщина решила вручную ускорить работу, а в результате пострадала.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Причины и условия, которые привели к травме на производстве, устанавливаются.

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# ЧП # происшествия

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