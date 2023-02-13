В Минске задержали студента-сутенёра. Что удивительно, он даже не говорит по-русски

Новости Беларуси. В Минске за организацию интимуслуг задержан студент-иностранец. 24-летний сутенер занимался подбором клиентов для девушки легкого поведения. Естественно, помогал не бескорыстно – с каждого посетителя он забирал свой процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находчивый молодой человек русского языка не знал, а потому общение с потенциальными клиентами происходило только в соцсетях и с помощью онлайн-переводчика. Переписка с самой девушкой также велась в мессенджерах. Условия и процент от каждой встречи обсуждались заранее, а после иностранец лично приезжал за деньгами.

Константин Блажей, заместитель начальника Московского РУВД Минска – начальник криминальной милиции:

Оперативники Московского РУВД Минска задержали 24-лтенего иностранца. Молодой человек прибыл в Беларусь около 4 лет назад для учебы в одном из столичных вузов. Установлено, что фигурант занимался подбором клиентов для девушки, оказывающей интимные услуги за денежное вознаграждение. Следователями возбуждено уголовное дело за создание условий для занятия проституцией.