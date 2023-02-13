В Минске задержали студента-сутенёра. Что удивительно, он даже не говорит по-русски
Новости Беларуси. В Минске за организацию интимуслуг задержан студент-иностранец. 24-летний сутенер занимался подбором клиентов для девушки легкого поведения. Естественно, помогал не бескорыстно – с каждого посетителя он забирал свой процент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находчивый молодой человек русского языка не знал, а потому общение с потенциальными клиентами происходило только в соцсетях и с помощью онлайн-переводчика. Переписка с самой девушкой также велась в мессенджерах. Условия и процент от каждой встречи обсуждались заранее, а после иностранец лично приезжал за деньгами.
Константин Блажей, заместитель начальника Московского РУВД Минска – начальник криминальной милиции:
Оперативники Московского РУВД Минска задержали 24-лтенего иностранца. Молодой человек прибыл в Беларусь около 4 лет назад для учебы в одном из столичных вузов. Установлено, что фигурант занимался подбором клиентов для девушки, оказывающей интимные услуги за денежное вознаграждение. Следователями возбуждено уголовное дело за создание условий для занятия проституцией.
Теперь предприимчивому студенту грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи также выясняют, имеются ли другие пострадавшие от его преступной деятельности.
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