Прямой эфир

В Донецке в продовольственном магазине взорвалась граната

25 февраля 2015 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Донецке в продовольственном магазине прогремел взрыв. Один человек погиб, двоих с осколочными ранениями отправили в больницу. Об их состоянии ничего не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в магазине взорвалась граната. Других подробностей этой трагедии пока нет.

Между тем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что соблюдение минских договорённостей от 12 февраля должно привести к восстановлению мира на юго-востоке Украины.

Накануне подконтрольные Киеву войска и самопровозглашённые народные республики согласовали так называемую карту разграничения сторон на Донбассе.

 

# происшествия # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Вениамин Смехов и Леонид Якубович устроили скандал на борту самолета
25 февраля 2015 10:07

Вениамин Смехов и Леонид Якубович устроили скандал на борту самолета

29-летний рецидивист табуретом убил 87-летнюю соседку в Хойниках
25 февраля 2015 08:57

29-летний рецидивист табуретом убил 87-летнюю соседку в Хойниках

Минск: ночью на «Экспобел» сгорел павильон с бытовой химией
25 февраля 2015 08:05

Минск: ночью на «Экспобел» сгорел павильон с бытовой химией