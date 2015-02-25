В Донецке в продовольственном магазине взорвалась граната

Новости Украины. В Донецке в продовольственном магазине прогремел взрыв. Один человек погиб, двоих с осколочными ранениями отправили в больницу. Об их состоянии ничего не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в магазине взорвалась граната. Других подробностей этой трагедии пока нет.

Между тем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что соблюдение минских договорённостей от 12 февраля должно привести к восстановлению мира на юго-востоке Украины.

Накануне подконтрольные Киеву войска и самопровозглашённые народные республики согласовали так называемую карту разграничения сторон на Донбассе.