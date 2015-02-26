Лепельский район: мужчина убил 34-летнего сына понравившейся ему женщины

Новости Беларуси. Трагедия произошла 23 февраля.

34-летний молодой человек вместе со свой мамой проводил вечер в кафе в деревне Заслоново. Во время пребывания в заведении женщина общалась с 59-летним местным жителем.

В какой-то момент сын сделал замечание мужчине по поводу общения с матерью.

Мужчина, в свою очередь, предложил молодому человеку выйти на улицу с целью обсудить сложившуюся ситуацию.

На улице он достал нож и нанес молодому человеку удар в область шеи. Раненый мужчина смог дойти до дома, где скончался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

К несчастью, это далеко не первый случай в Беларуси, когда люди неадекватно и даже агрессивно реагируют на замечание, сделанное со стороны.

Осень 2014 года. Во дворе одного из домов на проспекте Янки Купалы в Гродно семья столкнулась с компанией молодых людей. Они вели себя крайне невоспитанно: распивали спиртные напитки на лавочке возле подъезда, о чем-то громко спорили и ругались матом. Мужчина посчитал своим долгом сделать молодым людям замечание, ведь нецензурную брань слышали его несовершеннолетние дети. Компании такой поворот явно не понравился. В ход пошли кулаки.

Один из парней, 29-летний ранее судимый за кражи местный житель, схватил деревянную палку и несколько раз ударил мужчину по голове.

Весна 2013 года. Гомель. Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения. Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.