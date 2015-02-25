Задержана криминальная группа, которая несколько лет занималась кражами с местного свинокомплекса

Новости Беларуси. Почти детективная история развернулась в Гомельской области. На местных рынках продавалась краденая свинина, причем цены на нее приятно радовали покупателей. Мясо по 45 тысяч рублей за килограмм раскупали мгновенно. В ходе оперативных действий правоохранители задержали целую группу людей, которые перерабатывали и продавали свиные туши, похищенные со свинокомплекса в Буда-Кошелёвском районе.

Мария Михайловна восемь лет проработала свинаркой. И сегодня живёт практически у забора свинокомплекса. Женщина уверена: его стены неприступны.

Мария Малиновская, пенсионерка:

Там два забора. Один железобетонный, второй сетка. Так что это невозможно. Даже в мыслях нет, чтобы кто-то воровал.

Однако правоохранители убедились в обратном. Несколько ночей, проведённых в засаде, подтвердили оперативную информацию о готовящейся краже. Воры шли как к себе домой.

Виталий Подзерун, начальник отдела внутренних дел Буда-Кошелёвского райисполкома:

Они перелазили через забор. Проникали на ферму. Там кувалдой убивали до 7 голов свиней, после чего передавали туши через забор, отвозили их и разделывали. У них налажен был сбыт.

Это была целая криминальная цепочка такая?

Виталий Подзерун:

Да, сейчас проводятся мероприятии по документируются других фактов и других лиц.

За годы существования криминальный мясной бизнес на Буда-Кошелёвщине был поставлен на поток: для разделки туш воры даже нанимали «субподрядчиков». Только по уже известным эпизодам, количество похищенных свиней приближается к сотне. Разделочные цеха были минимум в трёх населённых пунктах. А для реализации мяса была налажена сеть сбыта.

Александр Боярович, СТВ:

От официальных комментариев руководство предприятия отказалось. Отказали нам и в посещении свинокомплекса. Однако, судя по натоптанным дорогам, свинокомплекс не такой уж неприступный. Ведут тропы вот к таким дырам в заборе. И судя по следам, пользуются этими маршрутами достаточно часто.

За последние пять лет в хозяйстве сменилось 4 руководителя. Дыры же в системе охраны свинокомплекса начали латать только в 2014 году. Нынешнее задержание, в том числе результат и этой работы. Следователям ещё предстоит выяснить, почему прежнее руководство «Андреевки-Агро» не обращалось в правоохранительные органы и как покрывались кражи. На данный момент уже арестовано 5 человек, среди них и работник предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.