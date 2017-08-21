«Когда вернулись, стекло было разбито, обнаружили, что все пропало»: во Львове неизвестные обворовали белорусский туристический автобус
Новости Беларуси. Деньги, мобильные телефоны, фотоаппараты и даже паспорт. Белорусские туристы остались без личных вещей в самом сердце украинского Львова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воры воспользовались отсутствием водителя и произвели «ревизию» целого туристического автобуса.
Посетить жемчужину Галиции – древний Львов – Владимир отправился вместе с коллегами: поездку в Украину организовала профсоюзная «первичка». Пока гомельчане любовались средневековыми костелами и барочными дворцами, их вещи обретали новых хозяев.
Владимир Петрушенко, турист:
Когда вернулись, стекло было разбито, обнаружили, что все пропало. У кого-то было 300 долларов. Телефоны, фотоаппараты, электронные книги украли.
Воры атаковали автобус припаркованный на платной стоянке в самом центре европейского города. «Пороховая башня» во Львове – такое же людное место, как Привокзальная площадь Минска.
Злоумышленники попали в салон автобуса, разбив форточку входной двери. Оказавшись в салоне, хватали все, что попадало под руку: мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки. После себя грабители оставили лишь следы крови. Они были и в салоне, и на обшивке автобуса.
Осталось на месте и орудие преступления: классическая «фомка» лежала на асфальте рядом с автобусом. Однако по горячим следам задержать вора местным правоохранителям не удалось. Среди похищенного оказались не только деньги, телефоны и личные вещи. Один из туристов лишился паспорта: мужчине пришлось задержаться в Украине для восстановления документов. В эти минуты он уже возвращается на родину.
Сергей Чудов, коллега пострадавшего:
Вызвали полицию, человеку, у которого паспорт украли, объяснили, что нужно вернуться в Киев, в наше посольство. Компания, которая организовала данную поездку, сделала все возможное. Забронировали гостиницу на Украине, оплатили такси, связались с посольством.
В туристической фирме от комментариев отказались, но отметили, что подобная ситуация, скорее, исключение из правил. Профессионалы уверяют: такое могло произойти в любом крупном туристическом городе, и советуют путешественникам быть бдительными даже в самом безопасном на первый взгляд месте.
Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:
Это не носит массовый характер. Если бы это был нестабильный регион, то тогда бы МИД не рекомендовал ехать в этот район. А такие разовые случаи... Ингода говорят «без комментариев». От всего на застрахуешься. В этом моменте есть еще элемент страхования рисков. Если бы у нас страховой рынок был достаточно развит, то можно было бы путешественникам позаботиться о страховании.
Однако есть и альтернативное мнение: преступные посягательства на имущество белорусских туристов в последнее время участились, и не только в Украине. Например, оставить без госномеров могут туристический автобус в Санкт-Петербурге или в Москве. Однако реальную ситуацию с происшествиями озвучивать не на руку самой туриндустрии. Такая антиреклама в разгар сезона не нужна никому.
Напомним, весной этого года еще одни белорусы попали в крайне неприятную историю во Львове.
«Это просто ад. Жесть». Как и почему выходной отдых нескольких туристов из Минска во Львове был испорчен – подробнее здесь.