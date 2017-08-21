«Когда вернулись, стекло было разбито, обнаружили, что все пропало»: во Львове неизвестные обворовали белорусский туристический автобус

Новости Беларуси. Деньги, мобильные телефоны, фотоаппараты и даже паспорт. Белорусские туристы остались без личных вещей в самом сердце украинского Львова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воры воспользовались отсутствием водителя и произвели «ревизию» целого туристического автобуса. Посетить жемчужину Галиции – древний Львов – Владимир отправился вместе с коллегами: поездку в Украину организовала профсоюзная «первичка». Пока гомельчане любовались средневековыми костелами и барочными дворцами, их вещи обретали новых хозяев.

Владимир Петрушенко, турист:

Когда вернулись, стекло было разбито, обнаружили, что все пропало. У кого-то было 300 долларов. Телефоны, фотоаппараты, электронные книги украли. Воры атаковали автобус припаркованный на платной стоянке в самом центре европейского города. «Пороховая башня» во Львове – такое же людное место, как Привокзальная площадь Минска. Злоумышленники попали в салон автобуса, разбив форточку входной двери. Оказавшись в салоне, хватали все, что попадало под руку: мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки. После себя грабители оставили лишь следы крови. Они были и в салоне, и на обшивке автобуса. Осталось на месте и орудие преступления: классическая «фомка» лежала на асфальте рядом с автобусом. Однако по горячим следам задержать вора местным правоохранителям не удалось. Среди похищенного оказались не только деньги, телефоны и личные вещи. Один из туристов лишился паспорта: мужчине пришлось задержаться в Украине для восстановления документов. В эти минуты он уже возвращается на родину.

Сергей Чудов, коллега пострадавшего:

Вызвали полицию, человеку, у которого паспорт украли, объяснили, что нужно вернуться в Киев, в наше посольство. Компания, которая организовала данную поездку, сделала все возможное. Забронировали гостиницу на Украине, оплатили такси, связались с посольством. В туристической фирме от комментариев отказались, но отметили, что подобная ситуация, скорее, исключение из правил. Профессионалы уверяют: такое могло произойти в любом крупном туристическом городе, и советуют путешественникам быть бдительными даже в самом безопасном на первый взгляд месте.