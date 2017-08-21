СК о похищении человека: расследуется уголовное дело в отношении 5 жителей Витебска

Новости Беларуси. Подробности шокирующего происшествия в Витебске рассказали в Следственном комитете. Расследуется уголовное дело в отношении 5 жителей областного центра.



По информации следствия, молодые люди (самому младшему – 26, старшему – 28 лет) в один из июньских вечеров приехали к дому своего знакомого, менеджера частного предприятия. События дальше развивались по сценарию криминального фильма.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

В период времени с 20 часов 30 минут до 21 часа, они избили 24-летнего мужчину, причинив ему побои, а затем открыто похитили потерпевшего – с применением силы, подавив его волю, посадили в салон автомобиля «BMW 520i», принадлежащего одному из подозреваемых. Перевозя потерпевшего в салоне автомобиля, один из подозреваемых сдавил шею потерпевшему, от чего тот потерял сознание. Затем они отвезли потерпевшего в один из дачных домов в Витебске, после чего доставили к дому №99 по улице Максима Горького областного центра, где оставили потерпевшего и с места преступления скрылись.

Всех подозреваемых по этому делу задержали.

Сложность задержания состояла в том, что часть подозреваемых отсутствовали в Витебске, они находились за пределами страны. На сайте УВД Витебского облисполкома опубликована запись, на которой запечатлено задержание.



УВД Витебского облисполкома:

17 августа, двое подозреваемых, возвращавшихся с территории Российской Федерации, были задержаны на Вороновском кольце на въезде в Витебск. Еще трое одновременно локализованы на территории города. В ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены наручники и 3 пистолета, о боевых свойствах, которых сделает вывод назначенная экспертиза.