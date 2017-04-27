«Это просто ад. Жесть». Как и почему выходной отдых нескольких туристов из Минска во Львове был испорчен

Новости Беларуси. С приходом весенней погоды у минчан набирают популярность туры выходного дня. Это бюджетное путешествие обещает принести массу впечатлений. Но отзывы не всегда положительные. В один из таких туров отправилась группа минчан. В итоге больше претензий к туристической компании, чем впечатлений от отдыха. На большие выходные у Ольги были большие надежды. Она собралась посетить жемчужину Западной Украины – Львов. Нашла для этого турфирму, которая обещала великолепный отдых: трехзвездочный отель, экскурсии и полный комфорт. Однако впечатления от красот и достопримечательностей города были окончательны сломаны.

Ольга Неделько:

Там очень все обшарпанное, непригодно для жизни, грязно, совмещенный санузел, дырка в плитке, слив был в плитке. Нельзя было душ принять. Расстроенные путешественники говорят, что обещали им совсем другие условия. А по прибытии получили они вот это.

Впечатленные совсем не достопримечательностями и красотами Львова, туристы даже организовали группу в социальных сетях. Переписка:

«Коричневые пятна на свежих полотенцах! Просто класс! А это канализационное амбрэ в номере. Незабываемый отдых». «Я ждала, когда смогу душ принять, этого меня лишили». «Это просто ад. Жесть». В туристической фирме отмечают, что вопросы решали на месте, по мере их поступления. Возможно, не все пошло строго по плану. С туристами готовы вести переговоры.

Ольга Войтова, директор туристической фирмы:

Туристы были переселены в отель три звезды, как и планировалось у нас. Сопровождающий, который не уведомил заранее о том, что у нас поменяется отель, уже уволен, не работает в нашей турфирме. Конечно, хотела бы извиниться перед туристами. Чтобы отдых не был испорчен, на сайте Министерства спорта и туризма есть список проверенных фирм. Там более 300 туристических агентств, зарегистрированных только в Минске. Кстати, в этом списке турфирмы не оказалось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ольга Войтова, директор туристической фирмы:

Сегодня же я отправлю заявку, мы вступим в него. Пока что нас никто не торопил с этим.