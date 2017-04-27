«Это просто ад. Жесть». Как и почему выходной отдых нескольких туристов из Минска во Львове был испорчен
Новости Беларуси. С приходом весенней погоды у минчан набирают популярность туры выходного дня. Это бюджетное путешествие обещает принести массу впечатлений. Но отзывы не всегда положительные. В один из таких туров отправилась группа минчан. В итоге больше претензий к туристической компании, чем впечатлений от отдыха.
На большие выходные у Ольги были большие надежды. Она собралась посетить жемчужину Западной Украины – Львов. Нашла для этого турфирму, которая обещала великолепный отдых: трехзвездочный отель, экскурсии и полный комфорт. Однако впечатления от красот и достопримечательностей города были окончательны сломаны.
Ольга Неделько:
Там очень все обшарпанное, непригодно для жизни, грязно, совмещенный санузел, дырка в плитке, слив был в плитке. Нельзя было душ принять.
Расстроенные путешественники говорят, что обещали им совсем другие условия. А по прибытии получили они вот это.
Впечатленные совсем не достопримечательностями и красотами Львова, туристы даже организовали группу в социальных сетях.
Переписка:
«Коричневые пятна на свежих полотенцах! Просто класс! А это канализационное амбрэ в номере. Незабываемый отдых».
«Я ждала, когда смогу душ принять, этого меня лишили».
«Это просто ад. Жесть».
В туристической фирме отмечают, что вопросы решали на месте, по мере их поступления. Возможно, не все пошло строго по плану. С туристами готовы вести переговоры.
Ольга Войтова, директор туристической фирмы:
Туристы были переселены в отель три звезды, как и планировалось у нас. Сопровождающий, который не уведомил заранее о том, что у нас поменяется отель, уже уволен, не работает в нашей турфирме. Конечно, хотела бы извиниться перед туристами.
Чтобы отдых не был испорчен, на сайте Министерства спорта и туризма есть список проверенных фирм. Там более 300 туристических агентств, зарегистрированных только в Минске. Кстати, в этом списке турфирмы не оказалось, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ольга Войтова, директор туристической фирмы:
Сегодня же я отправлю заявку, мы вступим в него. Пока что нас никто не торопил с этим.
Анна Муха, начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Любой турист, любой клиент, который захотел обратиться в турфирму, элементарно открывает реестр туристических организаций, находит компанию, в которую он захотел обратиться, и проверяет: если она в реестре есть, значит по всем показателям имеет право оказывать туруслуги.
Туристическая фирма если не села в лужу в прямом смысле слова, то имидж свой изрядно подмочила. Вряд ли те, кто воспользовался ее услугами на выходных, сделают это еще раз.