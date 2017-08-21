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Оставил гостей в доме, сам ночевал в пристройке и погиб на пожаре: несчастный случай в Любани

21 августа 2017 13:56
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Новости Беларуси. В Любани на пожаре погиб 54-летний мужчина. Горели сарай и пристройка жилого дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оставил гостей в доме, сам ночевал в пристройке и погиб на пожаре: несчастный случай в Любани-1

В ней, по несчастью, и находился бедняга. Он пошел туда ночевать, поскольку в доме разместились гости. По какой причине вспыхнуло пламя, сейчас разбираются специалисты. Кстати, о возгорании сообщил бдительный сосед: если бы не он, неизвестно, чем еще могла бы закончиться эта трагедия.

# происшествия # Пожар

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