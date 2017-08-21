Оставил гостей в доме, сам ночевал в пристройке и погиб на пожаре: несчастный случай в Любани

В ней, по несчастью, и находился бедняга. Он пошел туда ночевать, поскольку в доме разместились гости. По какой причине вспыхнуло пламя, сейчас разбираются специалисты. Кстати, о возгорании сообщил бдительный сосед: если бы не он, неизвестно, чем еще могла бы закончиться эта трагедия.