Оставил гостей в доме, сам ночевал в пристройке и погиб на пожаре: несчастный случай в Любани

Новости Беларуси. В Любани на пожаре погиб 54-летний мужчина. Горели сарай и пристройка жилого дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Любани на пожаре погиб 54-летний мужчина. Горели сарай и пристройка жилого дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В ней, по несчастью, и находился бедняга. Он пошел туда ночевать, поскольку в доме разместились гости. По какой причине вспыхнуло пламя, сейчас разбираются специалисты. Кстати, о возгорании сообщил бдительный сосед: если бы не он, неизвестно, чем еще могла бы закончиться эта трагедия.