«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь

Город Столин. Разгар лета. В одном из городских дворов играют ребята. На улице + 27. Спасаясь от жары, 8-летний вихрастый паренек берёт бутылку с этикеткой детского напитка, делает глоток, и получает сильнейший химический ожог. В бутылке была щёлочь, перелитая кем-то из взрослых.



Олег Паталета, врач-эндоскопист Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Надгортанник вмурован просто в окружающие сожжённые ткани. Связок практически нет.

Это ужасная картина.

Общий наркоз. Операции. Реанимация. Борьба за жизнь ещё вчера абсолютно здорового ребёнка, который сегодня не может даже самостоятельно дышать. Несчастный случай или преступная беспечность тех, кто не досмотрел и не уберёг? Прогнозы врачей неутешительны. Если выживет – останется инвалидом. Его родители больше никогда не услышат голос своего сына, ведь голосовые связки сожжены напрочь.

Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Имеется тяжелейшее поражение ротоглотки, пищевода и трахеи. Если он выживет, мы на 95% можем сказать, что он никогда не будет говорить, и никогда не будет самостоятельно глотать.

Это, если он перенесёт многоэтапные операции.

Картина маслом под названием «Дети играют, родители не наблюдают». Коллекция врачей-эндоскопистов. Больничная экспозиция поражает разнообразием и постоянно пополняется.

Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Практически не проходит и дня, чтобы к нам не поступали дети маленькие, проглотившие эти монетки, которые застряли у них либо в пищеводе, либо в желудке. Что требовало извлечения этого инородного тела под общим наркозом. Не уменьшаются случаи проглатывания дисковых батареек, которые представляют наибольшую опасность, и даже иногда состояние, угрожающее жизни. Потому что батарейка при проглатывании попадает во влажную среду внутри пищевода и возникает электрохимическая реакция.

И зачастую дети остаются инвалидами, и были у нас даже летальные случаи.



За этот год в дорожно-транспортных происшествиях в Минске пострадало в 5 раз меньше детей, чем тех, кто дома решил попробовать на вкус ядовитые вещества. Они проглатывают монеты, батарейки, сережки и пьют бытовую химию. Инвалидами стали 12 ребят.

В стране повальная эпидемия родительской беспечности.

Медики в шоке. День изо дня разворачиваются именно здесь настоящие медицинские спецоперации по спасению детских жизней. Спасению от последствий родительской безалаберности вместе с глупейшей уверенностью – с нами такого не случится.



Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

В 99 % процентах – это вина родителей. По банальному недосмотру за ребёнком. Сейчас это полная безнаказанность.

И они делают инвалидами своих детей буквально на ровном месте.

На первом месте – отравления и ожоги бытовой химией, на втором – инородные тела в ЖКТ и дыхательных путях, на третьем - дисковые батарейки.



Но предотвратить беду совсем не сложно. При замене батареек – немедленно утилизируйте старые. Держать агрессивные жидкости стоит в местах, не доступных детским ручкам, и, ни в коем случае, не переливать их в другие ёмкости. Опуститесь на уровень роста ребёнка, посмотрите вокруг и сделайте вывод об опасностях, которые его окружают.

Эти простые правила обезопасят чадо.

Ольга Пискарёва, СТВ:

В Италии, Финляндии и Польше за родительскую безответственность предусмотрена ответственность уголовная. Сегодня белорусские врачи уверены: решить проблему в нашей стране можно лишь на законодательном уровне.

Говорить об ответственности родителей на юридическом уровне – с одной стороны, а с другой – ограничить в стране использование опасных химических средств или выпускать их со специальным замком на упаковке.

Александр Махлин, заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

В последние полгода сложилась катастрофическая ситуация с травматизацией детей, которая связана с приёмом химически активных веществ. В связи с этой ситуацией, мы готовим обращение в министерство здравоохранения для того, чтобы принять меры по защите наших детей от безалаберности родителей, с одной стороны. И, с другой стороны ограничить использование в нашей стране этих веществ, которые легко наносят детям травму.



В стране почти каждые три дня погибает ребёнок. Они выливают на себя кипяток, их засыпает песком в карьерах, они тонут в водоёмах, глотают монеты и пьют бытовую химию. В Гродно двухлетний ребенок разжевал стеклянную ампулу.