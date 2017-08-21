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«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь

21 августа 2017 16:04
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Город Столин. Разгар лета. В одном из городских дворов играют ребята. На улице + 27.  Спасаясь от жары, 8-летний вихрастый паренек берёт бутылку с этикеткой детского напитка, делает глоток, и получает сильнейший химический ожог.

В бутылке была щёлочь, перелитая кем-то из взрослых.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-1


Олег Паталета, врач-эндоскопист Республиканского научно-практического центра детской хирургии:
Надгортанник вмурован просто в окружающие сожжённые ткани. Связок практически нет.

Это ужасная картина.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-4

Общий наркоз. Операции. Реанимация. Борьба за жизнь ещё вчера абсолютно здорового ребёнка, который сегодня не может даже самостоятельно дышать. Несчастный случай или преступная беспечность тех, кто не досмотрел и не уберёг? Прогнозы врачей неутешительны. Если выживет – останется инвалидом. Его родители больше никогда не услышат голос своего сына, ведь голосовые связки сожжены напрочь.
Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:
Имеется тяжелейшее поражение ротоглотки, пищевода и трахеи. Если он выживет, мы на 95% можем сказать, что он никогда не будет говорить, и никогда не будет самостоятельно глотать.

Это, если он перенесёт многоэтапные операции.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-7

Картина маслом под названием «Дети играют, родители не наблюдают». Коллекция врачей-эндоскопистов. Больничная экспозиция поражает разнообразием и постоянно пополняется.
Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:  
Практически не проходит и дня, чтобы к нам не поступали дети маленькие, проглотившие эти монетки, которые застряли у них либо в пищеводе, либо в желудке. Что требовало извлечения этого инородного тела под общим наркозом. Не уменьшаются случаи проглатывания дисковых батареек, которые представляют наибольшую опасность, и даже иногда состояние, угрожающее жизни. Потому что батарейка при проглатывании попадает во влажную среду внутри пищевода и возникает электрохимическая реакция.

И зачастую дети остаются инвалидами, и были у нас даже летальные случаи. 

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-10


За этот год в дорожно-транспортных происшествиях в Минске пострадало в 5 раз меньше детей, чем тех, кто дома решил попробовать на вкус ядовитые вещества. Они проглатывают монеты, батарейки, сережки  и пьют бытовую химию. Инвалидами стали 12 ребят.

В стране повальная эпидемия родительской беспечности.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-13

Медики в шоке. День изо дня разворачиваются именно здесь настоящие медицинские спецоперации по спасению детских жизней. Спасению от последствий родительской безалаберности вместе с глупейшей уверенностью – с нами такого не случится.

Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:
В 99 % процентах – это вина родителей. По банальному недосмотру за ребёнком. Сейчас это полная безнаказанность.

И они делают инвалидами своих детей буквально на ровном месте.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-16

На первом месте – отравления и ожоги бытовой химией, на втором – инородные тела в ЖКТ и дыхательных путях, на третьем - дисковые батарейки.

Но предотвратить беду совсем не сложно. При замене батареек – немедленно утилизируйте старые. Держать агрессивные жидкости стоит в местах, не доступных детским ручкам, и, ни в коем случае, не переливать их в другие ёмкости. Опуститесь на уровень роста ребёнка, посмотрите вокруг и сделайте вывод об опасностях, которые его окружают.

Эти простые правила обезопасят чадо.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-19

Ольга Пискарёва, СТВ:
В Италии, Финляндии и Польше за родительскую безответственность предусмотрена ответственность уголовная. Сегодня белорусские врачи уверены: решить проблему в нашей стране можно лишь на законодательном уровне.
Говорить об ответственности родителей на юридическом уровне – с одной стороны, а с другой – ограничить в стране использование опасных химических средств или выпускать их со специальным замком на упаковке.

Александр Махлин, заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра детской хирургии:
В последние полгода сложилась катастрофическая ситуация с травматизацией детей, которая связана с приёмом химически активных веществ. В связи с этой ситуацией, мы готовим обращение в министерство здравоохранения для того, чтобы принять меры по защите наших детей от безалаберности родителей, с одной стороны.

И, с другой стороны ограничить использование в нашей стране этих веществ, которые легко наносят детям травму.

«Если выживет, на 95% никогда не будет говорить и самостоятельно глотать». В Столине ребёнок выпил щёлочь-22


В стране почти каждые три дня погибает ребёнок. Они выливают на себя кипяток, их засыпает песком в карьерах, они тонут в водоёмах, глотают монеты и пьют бытовую химию. В Гродно двухлетний ребенок разжевал стеклянную ампулу. 

В Гомеле в этом году 2-хлетний мальчик, проглотив воздушный шарик, задохнулся на руках у матери.

Но чтобы не заливать отделение хирургии слезами, не дрожать от страха и отчаяния, не ждать новостей из реанимации, нужно просто опередить ребёнка на шаг. И это касается каждого.

# происшествия # Дети

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