Теракт у полицейского участка в Афганистане: погибли 10 человек

Новости Афганистана. Теракт в Кабуле. Несколько часов назад здесь прогремел взрыв у стен одного из местных полицейских участков. Погибли 10 человек, два десятка пострадавших доставлены в больницы. Среди жертв — исключительно случайные прохожие: полицейских поблизости от террориста-смертника в момент взрыва не оказалось.

В настоящее время власти Афганистана пытаются вести переговоры с представителями движения «Талибан». В свою очередь эта группировка все чаще устраивает террористические атаки. В январе, например, взрыв прогремел на одной из кабульских телестанций — там погибли семеро журналистов. Активная террористическая война, полагают талибы, делают их позицию на переговорах более весомой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.