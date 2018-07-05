В Калинковичском районе спасатели помогли упавшей в восьмиметровый колодец женщине

Новости Беларуси. Днём 4 июля в деревне Гулевичи Калинковичского района женщина упала в восьмиметровый питьевой колодец.

По сведениям МЧС Беларуси, 58-летняя гражданка собирала вишню. Для этого пенсионерка взобралась на деревянный настил, который накрывал колодец. В определённый момент настил проломился, и женщина провалилась.

К моменту прибытия спасателей пострадавшая частично находилась в воде. Гражданка держалась за верёвку колодца, уровень воды в котором доходил до трёх метров.

Подразделения МЧС извлекли женщину. Медработники осмотрели пострадавшую и отпустили её домой. Госпитализация не потребовалась.

На неделе в Браславском районе пенсионерка упала в пятиметровый колодец.