Уголовное дело о гибели Коржича направлено в Верховный Суд

Новости Беларуси. Уголовное дело по факту смерти военнослужащего Александра Коржича направлено в Верховный Суд.

Как сообщает Генеральная прокуратура Беларуси, в суде будет определяться подсудность уголовного дела по обвинению трёх военнослужащих 72-го учебного центра в совершении преступлений по статьям «Кража», «Получение взятки и повторное получение взятки», «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия».

Прокурор проверил материалы уголовного дела и согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых, которые в данный момент находятся под стражей.

Александр Коржич проходил срочную службу с весны 2017 года. 3 октября на территории воинской части в Борисовском районе было найдено тело 21-летнего военнослужащего.

В ходе расследования случившегося СК пришёл к выводу, что имело место доведение до самоубийства. Когда предварительное расследование было завершено, трём сержантам предъявили обвинения. Фигуранты и мать погибшего получили материалы дела (более 30 томов) для ознакомления.

Светлана Коржич изучила материалы уголовного дела о смерти сына, а затем заявила ходатайство на дополнительные следственные действия.

По сведениям БЕЛТА, все ходатайства матери погибшего были удовлетворены. Повторная комплексная судмедэкспертиза подтвердила выводы первоначальной экспертизы. На теле Александра Коржича нет других повреждений, кроме связанных с самоубийством.