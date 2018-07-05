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В Минском районе спасатели вывели из леса заблудившихся супругов

05 июля 2018 10:49
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Новости Беларуси. За сутки спасатели дважды отправлялись на поиски заблудившихся в лесу людей. Двух человек нашли, поиски третьего продолжаются.  

По сведениям МЧС Беларуси, вечером 4 июля спасателям позвонила пенсионерка. Гражданка сказала, что она и её муж заблудились в лесу неподалёку от деревни Заболотье.  

Семейная пара приехала в лес за ягодами примерно в десять утра. Супруги провели в лесу восемь часов, после чего обратились за помощью к спасателям.  

На поиск пропавших у работников МЧС ушло около часа. Мужчина и женщина вышли на звук автоцистерны.  

В одиннадцать вечера того же дня спасателям сообщили о пропавшем в лесу жителе деревни Хвошно Городокского района. Ночью гражданина найти не удалось, его поиски возобновлены 5 июля.  

В МЧС напоминают, если вы планируете пойти в лес, с собой следует взять заряженный мобильный телефон, воду, нож, спички, лекарства. Также рекомендуется рассказать кому-нибудь из родных и близких о предстоящей прогулке.  

Осенью прошлого года пограничники нашли в лесу трёх заблудившихся жительниц Гродно.  

Женщины пошли за клюквой и потерялись – подробности здесь.  

# Происшествия в лесу # происшествия

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