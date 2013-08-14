КГБ раскрыл очередные преступления должностных лиц «Белкоопсоюза» и «Гроднопромстроя»

Новости Беларуси. Новые подробности громких дел. КГБ раскрыл очередные преступления должностных лиц «Белкоопсоюза». Речь о ранее задержанном и уже бывшем начальнике управления капитального строительства. Выяснилось, что Дмитрий Колодезный злоупотребил служебным положением при строительстве магазина в Лиде Гродненской области. Что называется, сыграл на руку коммерческим структурам.

В результате потребкооперации причинен материальный ущерб в особо крупном размере – около 700 миллионов рублей.

Артур Стрех, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Лоббируя интересы коммерческих структур города Минска, Колодезным были созданы условия, при которых одна из фирм конкурсной комиссии была выбрана в качестве подрядчика. При этом Колодезный сам являлся членом конкурсной комиссии и заранее знал, что у выбранной фирмы отсутствует возможность по выполнению конкурсных документов.

Еще одну преступную схему выявили сотрудники КГБ на «Гроднопромстрой». И снова речь о злоупотреблении служебным положением. Главный инженер управления производственно-технологической комплектации подозревается в организации схемы хищения стройматериалов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.