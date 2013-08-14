У берегов Индии взорвалась и затонула подводная лодка. Есть погибшие

Новости Индии. Спасательная операция проходит в эти минуты у берегов Индии. Этой ночью в порту Мумбаи затонула подводная лодка. Сперва на субмарине прогремел взрыв, а затем начался пожар.

В момент ЧП, по предварительным данным, на борту находились 18 человек. Некоторые из них спаслись, прыгнув воду. Остальных ищут спасатели. Известно, что есть погибшие, но их количество пока не называется.

Что привело к взрыву пока не известно. Не исключается версия теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.