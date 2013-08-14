В Витебске маршруткой управлял водитель-наркоман, ранее не раз нарушавший ПДД

Новости Беларуси. Езда под кайфом. В Витебске маршруткой управлял водитель-наркоман. Сотрудники ГАИ остановили машину для проверки, однако поведение мужчины вызвало у них подозрение. Его доставили на освидетельствование, где врачи подтвердили, что водитель находится под действием наркотиков.

А неделю ранее сотрудники наркоконтроля изъяли у него 630 граммов маковой соломки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50-летнего витебчанина сложно назвать примерным водителем. На его счету немало других нарушений: превышение скорости, разговор по мобильному телефону во время движения, езда на автомобиле, не прошедшем техосмотр.

Мужчину неоднократно задерживали за хранение наркотических веществ. Что уж говорить, только за прошедший месяц такое случалось трижды. В общей сложности, у местного жителя изъяли порядка килограмма маковой соломки. В ожидании суда по уголовному делу, возбужденному по июльским фактам, неработающий витебчанин устроился водителем маршрутного такси.

Оперативный сотрудник Железнодорожного РОВД Витебска:

Было установлено, что данный гражданин является водителем маршрутного такси города Витебска. Номер маршрута известен не был. Известно было то, что данный гражданин управляет маршрутным такси, маршрут которого проходит через Смоленскую площадь в Витебске.

Владелец маршруток, говорит, знать не знал, какого работника брал. Да и утром, водитель, вроде бы, без проблем проходил медицинское освидетельствование. Употреблял наркотики, видимо, где-то на остановках, между рейсами.

Игорь Свиркунов, главный внештатный нарколог управления здравоохранения Витебского облисполкома:

При опиатном опьянении идет резкое снижение концентрации внимания, мыслительных процессов, что влияет. То есть это прямая угроза и огромный риск на дороге от такого человека.

Коллеги маршрутчика-наркомана в шоке от случившегося.

Александр Петров, водитель маршрутного такси:

Все люди, с которыми я здесь работаю, с кем сталкивался, они вполне адекватные, и к своей работе относятся ответственно. Ну, в принципе, в семье не без урода, я так думаю.

За нарушение правил дорожного движения водитель уже поплатился. Впереди — суд по трем фактам хранения наркотиков. Если вина любителя кайфа будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения.

Дина Шевченко, инспектор отделения агитации и пропаганды Витебской областной Госавтоинспекции:

Водитель привлечен по ст. 18.16 ч. 1 за «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо нахождения в состоянии наркотического опьянения, или употребления психотропных, или других одурманивающих веществ». В данном случае водитель получил штраф 3 млн 400 тысяч и лишен права управления транспортным средством на 3 года.