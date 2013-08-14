В Луизиане мужчина, захвативший заложников в банке, при штурме здания выстрелил в двоих человек и погиб сам

Новости США. Кровавой развязкой завершилась история с захватом заложников в одном из банков в американском штате Луизиана. При штурме здания преступник успел выстрелить в своих пленников до того, как сам получил пулю. Мужчину и женщину в тяжелом состоянии увезла «скорая».

Нападавший погиб. Им оказался 20-летний Фаид Абдо Ахмед. Его семье принадлежит магазин, расположенный через дорогу от банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть сведения, что первоначально юноша хотел ограбить финансовое учреждение, но когда план провалился, он взял в заложники троих сотрудников. Позднее одну из женщин отпустил, а остальных, по сообщению полицейских, собирался убить.