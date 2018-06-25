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Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы

25 июня 2018 17:10
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Новости Беларуси. Даже не пытался затормозить. ДТП с участием легкового автомобиля и машины дорожной службы произошла ночью 24 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы-1

По информации МЧС, седан на полной скорости столкнулся со стоящим на второй полосе МКАД грузовиком дорожников.

Отмечается, что на месте происшествия отсутствовали следы торможения. Водителя и пассажира легковушки спасателям пришлось извлекать при помощи специнструмента. Они в больнице. Предположительно, пострадавший водитель был нетрезв.

Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы-4

Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы-6

# Авария # происшествия # Фотофакт

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