Без тормозов. На МКАД Mazda протаранила грузовик дорожной службы

Новости Беларуси. Даже не пытался затормозить. ДТП с участием легкового автомобиля и машины дорожной службы произошла ночью 24 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации МЧС, седан на полной скорости столкнулся со стоящим на второй полосе МКАД грузовиком дорожников.

Отмечается, что на месте происшествия отсутствовали следы торможения. Водителя и пассажира легковушки спасателям пришлось извлекать при помощи специнструмента. Они в больнице. Предположительно, пострадавший водитель был нетрезв.