Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет в Минской области

Новости Беларуси. В центральном регионе устраняют последствия непогоды. Нежданный мартовский снег принес массу неудобств пешеходам, автомобилистам и коммунальщикам, на трассах образовались заносы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За прошедшие сутки спасатели Минской области восемь раз выезжали на распиловку деревьев. С последствиями погодной аномалии борются и сотрудники лесхозов. Случаи произошли в Узденском, Борисовском, Копыльском, Минском, Пуховичском, Смолевичском и Солигорском районах. Также работники МЧС два раза оказывали помощь в буксировке транспортных средств в Смолевичском районе.

Утром возле деревни Шараи Воложинского района автобус съехал в кювет. Транспорт следовал по маршруту Минск – Вильнюс. На момент прибытия подразделений МЧС внутри находилось 43 человека, включая водителя. Спасатели помогли пассажирам выбраться из автобуса. Медицинская помощь им не требовалась.