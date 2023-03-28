Прямой эфир

Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет в Минской области

28 марта 2023 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центральном регионе устраняют последствия непогоды. Нежданный мартовский снег принес массу неудобств пешеходам, автомобилистам и коммунальщикам, на трассах образовались заносы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет в Минской области-1

За прошедшие сутки спасатели Минской области восемь раз выезжали на распиловку деревьев. С последствиями погодной аномалии борются и сотрудники лесхозов. Случаи произошли в Узденском, Борисовском, Копыльском, Минском, Пуховичском, Смолевичском и Солигорском районах. Также работники МЧС два раза оказывали помощь в буксировке транспортных средств в Смолевичском районе.

Утром возле деревни Шараи Воложинского района автобус съехал в кювет. Транспорт следовал по маршруту Минск – Вильнюс. На момент прибытия подразделений МЧС внутри находилось 43 человека, включая водителя. Спасатели помогли пассажирам выбраться из автобуса. Медицинская помощь им не требовалась.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Снегопады # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На МКАД маршрутка съехала в кювет, а на М7 столкнулись автобус с пассажирами и снегоуборочная машина
28 марта 2023 11:58

На МКАД маршрутка съехала в кювет, а на М7 столкнулись автобус с пассажирами и снегоуборочная машина

Пассажирский автобус съехал в кювет на М7 после ДТП с грузовиком
28 марта 2023 08:14

Пассажирский автобус съехал в кювет на М7 после ДТП с грузовиком

В Национальном аэропорту задержали мужчин с поддельными паспортами. Им грозит уголовная ответственность
28 марта 2023 07:38

В Национальном аэропорту задержали мужчин с поддельными паспортами. Им грозит уголовная ответственность