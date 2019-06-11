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КамАЗ спровоцировал двойную аварию в Минске

11 июня 2019 15:33
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Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП. Эту информацию сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

КамАЗ спровоцировал двойную аварию в Минске-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Примерно в 7.50 утра 11 июня водитель грузовика КАМАЗ не уступил дорогу автомобилю Folkswagen. В результате столкновения легковушку отбросило, из-за чего она врезалась в машину «Москвич». Сообщается, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.   

Этой весной в Минске на МКАД столкнулись три автомобиля — подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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