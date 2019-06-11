В Минском районе спасатели потушили горевший катер

Новости Беларуси. 11 июня в полшестого утра неподалёку от деревни Качино Минского района загорелся катер.

По сведениям Минского ОУМЧС, для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы аварийно-спасательной техники. В происшествии никто не пострадал.