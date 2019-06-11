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В Минском районе спасатели потушили горевший катер

11 июня 2019 14:06
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Новости Беларуси. 11 июня в полшестого утра неподалёку от деревни Качино Минского района загорелся катер.  

В Минском районе спасатели потушили горевший катер-1

Фото: Минское ОУМЧС  

По сведениям Минского ОУМЧС, для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы аварийно-спасательной техники. В происшествии никто не пострадал.  

В Минском районе спасатели потушили горевший катер-4

Фото: Минское ОУМЧС  

Весной 2019 года на парковке в Минске горел Citroen C3. 

Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке – подробнее здесь.  

# Пожар в автомобиле # происшествия

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