«Какой же один ряд, там все полетело»: как комментируют ЧП в цирке-шапито в Заславле местные жители

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения трибун в цирке-шапито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминаем, ЧП произошло вечером 7 сентября в Заславле. Когда практически все зрители уже заняли свои места, ряды начали буквально проваливаться вниз. Пострадали шесть человек, одна женщина по-прежнему остается в больнице. А вот представители цирка, несмотря ни на что, похоже, строят новые гастрольные планы.

Очевидец:

Задержали немножко выступление. Было слышно (люди ходили возле шатра), что там маты-перематы. Наверное, что-то наспех закручивали или прикручивали. Настолько упавшего настроения не обещали даже тем, кто купил самые дешевые билеты на представление. Когда в цирке-шапито прямо со зрителями начала падать трибуна, люди в панике выбегали из шатра, выносили детей, внуков. А буквально через полчаса представители цирка пытались убедить наш телеканал: ничего особенного не произошло!

Представитель цирка-шапито:

Ну прищемило палец лавкой – все. Цирк целый, все нормально. Вот только одним поврежденным пальцем не завершилось толком и не начавшееся представление в Заславле. Всего пострадали шесть человек, из них – двое детей и беременная женщина. И вот как реагируют представители шапито, когда сказать «все нормально» уже совсем не комильфо. Ответственность за обрушение трибун в Заславле понесет директор цирка Ольга Осадчая, СТВ:

Сейчас мы пытаемся получить хоть какие-то комментарии у представителя цирка. (Женщина убегает.) Сами видите, что происходит, какая аргументированная позиция. Почему все обрушилось? Сотрудники цирка-шапито:

Я откуда знаю…

Организаторы наскоряк все соорудили, а люди пострадали. Жажда наживы! На месте происшествия весь день работали эксперты. Следователи допрашивают пострадавших, зрителей, а также работников цирка. Впрочем, никто из рабочих теперь не хочет признаваться, что хоть как-то связан с шапито, над которым однозначно нависли тучи.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствием затребована необходимая документация по изготовлению и эксплуатации зрительских трибун и иного циркового оборудования. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет о ЧП в цирке-шапито в Заславле Впрочем, у сотрудников цирка свои версии. Дескать, технику безопасности каждый проверял чуть ли не лично. И никаких фокусов под куполом трибуны продемонстрировать не могли.

Ольга Осадчая:

Как так случилось? Сотрудник цирка-шапито:

Диверсия! Кто-то что-то подделал. Ольга Осадчая:

Вы сейчас серьезно? Сотрудник цирка-шапито:

Да, это мое личное такое мнение. Ольга Осадчая: Кто-то пришел и подпилил? Сотрудник цирка-шапито:

(Кивает.)

Людмила Баталевич, очевидец:

Там рухнуло все, вся эта конструкция сразу полетела. Я уже попрощалась, думала уже все со мной будет. Людмила Васильевна сегодня жалеет, что вышла на работу. Говорит, от шока сразу и не почувствовала, насколько сильно ушиблась и ударилась головой. Билет для нее и четырехлетнего внука был на один из верхних – ряд номер семь. Людмила Баталевич:

Тут начало плыть все, и потом резко падает вниз. Я сразу испугалась за внука. Начали плакать и кричать, и каждый начал искать своего ребенка. «Она вся в слезах была, на столе лежала»: очевидец ЧП в цирке в Заславле Одна из пострадавших – пожилая женщина – еще как минимум на неделю останется в больнице. Но медики предупреждают: травма серьезная, и впереди длительная реабилитация.

Александр Колесникович, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Минской областной клинической больницы:

Конечно, на месяца два из обычного ритма жизни она выпадет. Касса цирка закрыта, но на сайте рядом с вакансиями завхоза и рабочих объявления и о грядущих представлениях. В частности, в Минске. И пока некоторые зрители продолжают лечение, а другие отходят от шока и успокаивают детей, в шапито гарантируют: и цирк не уехал, и клоуны остались.