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«Она вся в слезах была, на столе лежала»: очевидец ЧП в цирке в Заславле

07 сентября 2017 19:39
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Новости Беларуси. В результате обрушения трибун цирка Sirius в Заславле пострадали шесть человек – двое детей и четверо взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидец:
Моя знакомая в цирке была. Говорила, что только успели усесться, и скамейки пошли в сторону, поехали в сторону. Они там сидели на третьем ряду вроде. И люди испуганы. Женщину потом я, уже когда подходил, видел, она вся в слезах была, на столе лежала. Ждали, наверное, скорую.

Все пострадавшие в результате инцидента были выписаны из больницы – здесь подробнее

«Она вся в слезах была, на столе лежала»: очевидец ЧП в цирке в Заславле-1

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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