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Ответственность за обрушение трибун в Заславле понесет директор цирка

08 сентября 2017 15:45
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту происшествия в цирке-шапито в Заславле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Напоминаем, вечером 7 сентября перед началом выступлений обвалилась часть металлических конструкций. Пострадали 6 человек, среди них двое детей и беременная женщина. У людей шок, переломы, гематомы. Ответственность понесет директор цирка, который не обеспечил надлежащее оказание услуг.

Ответственность за обрушение трибун в Заславле понесет директор цирка-1

Татьяна Белоног, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минской области:
В рамках установления причин и условий произошедшего, следствием запланирован большой объем следственных действия. Допрашиваются свидетели, очевидцы, пострадавшие, а так же работники цирка и должностные лица. Следствием затребована необходимая документация по изготовлению и эксплуатации зрительских трибун и иного циркового оборудования. Кроме того, затребована аргументация, регламентирующая технику безопасности по оказанию услуг цирковой деятельности.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Татьяна Белоног

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