Люди падали, кричали, суетились: подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле

Новости Беларуси. То, что случилось в цирке Заславля, стало для посетителей полной неожиданностью. Выступление артистов еще не успело начаться, как обвалилась часть металлических конструкций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот момент зрители рассаживались по своим местам. Люди падали, кричали, суетились. Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия. Помощь понадобилась шестерым, среди которых было двое детей и беременная женщина. Ее доставили во 2 роддом Минска, остальных – в областную больницу.