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«Преступными действиями причинен существенный вред государственным интересам»: вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка

08 сентября 2017 17:28
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Новости Беларуси. 16,5 лет на двоих: суд Центрального района Минска вынес приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый заместитель председателя правления Геннадий Господарик приговорен к 7,5 годам лишения свободы, а начальник управления банка Николай Цырто – к 9 годам.

Мужчины признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. Кроме того, у обоих будет конфисковано имущество на общую сумму свыше 600 тысяч долларов.

«Преступными действиями причинен существенный вред государственным интересам»: вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Беларусбанка-1

Юрий Шерснев, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Они на протяжении нескольких лет путем завышения стоимости закупаемого банковского оборудования получали денежные вознаграждения – взятки, общая сумма которых составила более полумиллиона долларов США.

Преступными действиями причинен существенный вред государственным интересам.

Процесс по этому громкому делу длился почти два месяца, но окончательная точка в нем еще не поставлена. У стороны защиты есть 10 дней на обжалование приговора в Верховном суде.

# происшествия # Коррупция # Юрий Шерснев

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