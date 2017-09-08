Следственный комитет о ЧП в цирке-шапито в Заславле

Новости Беларуси. Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора цирка-шапито «Сириус». По информации официального представителя Управления СК по Минской области Татьяны Белоног, действия директора цирка квалифицированы следствием по статье «оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

Проводится проверка, допрашиваются свидетели, пострадавшие и работники шапито. Напомним, накануне вечером в Заславле обрушилась часть трибун цирка-шапито, на которой находились зрители. Пострадали шесть человек: и дети, и взрослые.

Фото: СК