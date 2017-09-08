Прямой эфир

Следственный комитет о ЧП в цирке-шапито в Заславле

08 сентября 2017 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Cледственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора цирка-шапито «Сириус».

По информации официального представителя Управления СК по Минской области Татьяны Белоног, действия директора цирка квалифицированы следствием по статье «оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности».

Следственный комитет о ЧП в цирке-шапито в Заславле-1

Проводится проверка, допрашиваются свидетели, пострадавшие и работники шапито.

Напомним, накануне вечером в Заславле обрушилась часть трибун цирка-шапито, на которой находились зрители. Пострадали шесть человек: и дети, и взрослые.

Следственный комитет о ЧП в цирке-шапито в Заславле-4

Фото: СК

Спустя несколько часов после ЧП в распоряжении нашего телеканала оказались кадры с места событий – здесь подробнее.

Со слов очевидца происшествия, люди были испуганы. Женщина лежала в слезах (подробности здесь).

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Татьяна Белоног

Другие новости рубрики

Все новости
Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП
08 сентября 2017 06:11

Зрительские трибуны обрушились в цирке в Заславле: кадры с места ЧП

«Она вся в слезах была, на столе лежала»: очевидец ЧП в цирке в Заславле
07 сентября 2017 19:39

«Она вся в слезах была, на столе лежала»: очевидец ЧП в цирке в Заславле

Часть зрительских трибун рухнула в цирке-шапито в Заславле: пострадали 6 человек, среди которых беременная женщина
07 сентября 2017 19:32

Часть зрительских трибун рухнула в цирке-шапито в Заславле: пострадали 6 человек, среди которых беременная женщина