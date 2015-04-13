Известного футбольного арбитра жестоко избили возле детского сада в Москве

Новости России. Нападение на Владимира Рогулева произошло в понедельник утром. Экс-арбитр, а ныне преуспевающий юрист, выходил из детского садика, куда отвел трехлетнюю дочь, когда к нему подошли двое незнакомцев с битами.

Несколько ударов по голове, в область живота, еще пара по ногам.

Очевидцы вызвали скорую и милицию. Со сломанными ребрами, ногой и черепно-мозговой травмой Рогулева госпитализировали.

Виновных в избиении еще предстоит разыскать. За что? Также остается догадываться. Однако есть версия, что первопричиной стал конфликт Владимира с соседями.

Лиана, супруга Владимира Рогулева (Lifenews):

Как только мы укладываем ребенка спать, у них (у соседей – прим.) начинает работать перфоратор. У моего мужа совсем недавно был конфликт с соседями, так что пришлось вызывать полицию.

Считается что идеальный сосед тот, который шумит точно в тоже время, что и вы.

Героям одного из сюжетов программы «Добро пожаловаться!» на СТВ, чтобы стать идеальными соседями надо не только научиться шуметь, но также пить, дебоширить, устраивать пожары и потопы.

В ближайшую аптеку жители дома номер 15 по улице Кедышко, что в Минске, в основном ходят за корвалолом, валерьянкой и валидолом. Перед сном многие проверяют наличие огнетушителя и тазиков. Даже во сне, в кромешной тьме они автоматически смогут набрать любую аварийную службу. От милиции до пожарных. Источником всех своих треволнений и бед жители дома видят в соседях из тридцатой квартиры. Продолжение истории здесь.