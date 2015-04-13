Акула разорвала на куски тело 13-летнего серфингиста у побережья Индийского океана

Новости Франции. В воскресенье, 12 апреля, у побережья острова Реюньон в Индийском океане акула съела 13-летнего серфингиста из Франции.

Подросток по имени Элио Канестри тренировался на доске в зоне, закрытой для плавания из-за повышенного риска нападения акул.

Мальчик находился в 15 метрах от берега в тот момент, когда на него напала акула.

Рыба оторвала подростку руки, ноги и часть живота, после чего утащила туловище в океан.

Один из спасателей (в комментариях Mirror):

Лодка со спасателями тут же была отправлена на место происшествия, и жертву быстро вытащили из воды. Однако от полученных травм подросток скончался еще в воде.

Свидетелям этого страшного нападения, в большинстве из которых были дети, сейчас медики оказывают психологическую помощь.

Трагедия произошла в западной части побережья Реюньона, у мыса Лобстер. Эта территория, принадлежащая Франции, находится в Индийский океан недалеко от острова Мадагаскар.

На Реюньоне официально запрещены плавание и занятия различными водными видами спорта, за исключением специально отведенных для этого зон. Такая мера привела к уменьшению туристического потока на острове.

Нападение акулы на Элио Канестри стало уже шестнадцатым за последние 4 года, 7 из акульих атак оказались смертельными.

Свои соболезнования семье погибшего выразила Федерация серфинга Франции.