Несанкционированный пал травы привел к пожару в Хакасии: сгорело около 1,5 тысячи домов, погибли 15 человек

Новости России. Целые кварталы превратились в пепел в Республике Хакасия России. Пожар прошелся по деревням и поселкам региона. Стихия оставила без крова несколько тысяч человек, число уничтоженных домов приближается к полутора тысячам. По предварительным данным, погибли 15 местных жителей. Все погорельцы получат помощь и компенсацию за утраченное имущество.

Накануне утром в республике Хакасия загорелось более 100 жилых домов и хозяйственных построек. По предварительной версии, причиной возгорания стал несанкционированный пал травы.

Из-за ветра пожар быстро распространился. Пламя переметнулось и на лесной массив, к тушению которого 13 апреля подключились десантники. Завтра в Хакасии объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.