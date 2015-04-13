Неравнодушие прохожих позволило избежать крупного пожара в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Неравнодушие случайных прохожих позволило избежать крупного пожара в Столбцовском районе. Вблизи деревни Николаевщина загорелся лесной участок. Огонь возник на окраине леса у дороги. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета или обычный осколок стекла, разогретый солнцем.

Сильный ветер способствовал распространению огня. К счастью, мимо проходил ветврач местного сельхозпредприятия, который сразу вызвал пожарных и начал самостоятельно тушить пламя. Молодой человек сумел остановить огонь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.