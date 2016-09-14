Детские страхи и как с ними бороться?

Монстры, скрипы в темноте, дядя в белом халате, огонь или большая собака – чего только не боятся карапузы!

У каждого из нас в детстве были свои страхи. Оказывается, они являются важным звеном в регулировании поведения ребенка и его адаптации в социуме. Более того, они необходимы для нормального функционирования психики. Ведь организму малыша требуется не только сладкое, но и соленое, кислое, горькое; так и психика нуждается в неприятных и даже «острых» эмоциях.

Многие переживания приходят и уходят по мере взросления ребенка. В возрасте от года до 3 лет страхи малышей часто связаны со сказочными персонажами (Бабой Ягой, Серым Волком). В возрасте от 3 до 5 к этим страхам еще добавляются боязнь темноты, одиночества.

Подростки часто боятся слиться с толпой либо напротив – выделиться и нее. Страхи также возникают и в результате фиксации при встрече со всем тем, что олицетворяет опасность, например, несчастный случай или операция. Но, при грамотном подходе родителей, детки недолго находятся во власти своих переживаний.

«Не будешь спать, придет Бабайка и заберет тебя!». «Не будешь слушаться –придёт врач и сделает укол!». Узнаете?

Да-да, частенько мы сами запугиваем наших чад, полагая, что решаем, таким образом, возникшую проблему. Или неосознанно или сознательно формируем у них боязнь через собственное отношение к окружающей реальности, личные страхи и переживания.

В большинстве случаев мы все же стремимся помочь ребенку справиться с его страхом, но иногда бывают ситуации, когда, напротив, хочется научить малыша бояться. Когда он безрассудно лезет по самой высокой лестнице или когда бежит знакомиться с чужой собакой, гуляющей без поводка.

Страх, который присущ каждому из нас и не утрачивается по жизни и есть наш главный союзник и спутник.

Окружите своих чад безусловной любовью и тогда им точно нечего будет бояться!