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Из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе зарезали парня

10 мая 2019 11:25
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Как из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе убили молодого человека, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе зарезали парня-1

Компания парней выпивала с девушкой. За столом неожиданно разыгрался спор, а каждая стопка выпитого лишь усугубляла градус происходившего. Пара собутыльников – как позже выяснилось – поссорилась из-за девушки.

Из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе зарезали парня-4

Молодые люди пошли выяснять отношения на улице, один из них схватил нож. Вскоре подышать вышли остальные участники застолья. Те, увидев раненого парня, поспешили вызвать «скорую», но спасти его не удалось.

Из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе зарезали парня-7



Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас задержан. Вину признаёт. В Гродненской области подавляющее большинство тяжких и особо тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе зарезали парня-9

# Убийство # происшествия # Ярослав Василевский

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