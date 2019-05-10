Из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе зарезали парня

Как из-за ревности и бутылки спиртного в Вороновском районе убили молодого человека, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Компания парней выпивала с девушкой. За столом неожиданно разыгрался спор, а каждая стопка выпитого лишь усугубляла градус происходившего. Пара собутыльников – как позже выяснилось – поссорилась из-за девушки.

Молодые люди пошли выяснять отношения на улице, один из них схватил нож. Вскоре подышать вышли остальные участники застолья. Те, увидев раненого парня, поспешили вызвать «скорую», но спасти его не удалось.