В Минске по улице Казинца Kia въехал в погрузчик с прицепом
Новости Беларуси. 9 мая около одиннадцати вечера в Минске Kia Optima въехал в погрузчик с прицепом.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний мужчина за рулём Kia ехал по улице Казинца в направлении улицы Корженевского. Двигаясь возле дома № 52А, легковушка врезалась в попутно ехавший погрузчик с прицепом. От удара погрузчик столкнулся с Audi.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В аварии 33-летний пассажир Kia получил смертельные травмы. Водители Kia и погрузчика были доставлены в медучреждение. Водитель погрузчика был отпущен домой после осмотра, водитель Audi телесных повреждений не получил.
По факту ДТП ведётся проверка. Установлено, что водитель Kia был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уточняет Минское ГУМЧС, водителя Kia зажало в машине, мужчину деблокировали спасатели. У него открытая ЧМТ тяжёлой степени и закрытая травма живота. 30-летний водитель трактора получил ЧМТ лёгкой степени и ушиб грудной клетки.
На неделе в Бешенковичах нетрезвый водитель на легковушке съехал в кювет.
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