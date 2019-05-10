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В Минске по улице Казинца Kia въехал в погрузчик с прицепом

10 мая 2019 08:36
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Новости Беларуси. 9 мая около одиннадцати вечера в Минске Kia Optima въехал в погрузчик с прицепом.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний мужчина за рулём Kia ехал по улице Казинца в направлении улицы Корженевского. Двигаясь возле дома № 52А, легковушка врезалась в попутно ехавший погрузчик с прицепом. От удара погрузчик столкнулся с Audi.  

В Минске по улице Казинца Kia въехал в погрузчик с прицепом-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В аварии 33-летний пассажир Kia получил смертельные травмы. Водители Kia и погрузчика были доставлены в медучреждение. Водитель погрузчика был отпущен домой после осмотра, водитель Audi телесных повреждений не получил.  

По факту ДТП ведётся проверка. Установлено, что водитель Kia был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

В Минске по улице Казинца Kia въехал в погрузчик с прицепом-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Как уточняет Минское ГУМЧС, водителя Kia зажало в машине, мужчину деблокировали спасатели. У него открытая ЧМТ тяжёлой степени и закрытая травма живота. 30-летний водитель трактора получил ЧМТ лёгкой степени и ушиб грудной клетки.  

На неделе в Бешенковичах нетрезвый водитель на легковушке съехал в кювет.  

Погибли три пассажира – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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