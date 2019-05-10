В Минске по улице Казинца Kia въехал в погрузчик с прицепом

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний мужчина за рулём Kia ехал по улице Казинца в направлении улицы Корженевского. Двигаясь возле дома № 52А, легковушка врезалась в попутно ехавший погрузчик с прицепом. От удара погрузчик столкнулся с Audi.

Новости Беларуси. 9 мая около одиннадцати вечера в Минске Kia Optima въехал в погрузчик с прицепом.

В аварии 33-летний пассажир Kia получил смертельные травмы. Водители Kia и погрузчика были доставлены в медучреждение. Водитель погрузчика был отпущен домой после осмотра, водитель Audi телесных повреждений не получил.

По факту ДТП ведётся проверка. Установлено, что водитель Kia был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.