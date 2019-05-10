В Минске без вести пропала 25-летняя уроженка Африки

Новости Беларуси. В Минске пропала без вести 25-летняя девушка.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 25-летняя уроженка Африки Томпсон Джейн ушла из дома вечером восьмого мая. Адрес дома – улица Я.Лучины, 34-64. С тех пор местонахождение девушки неизвестно.
На вид Джейн 25 лет. Она худощавого телосложения, ее рост составляет 160-165 сантиметров, волосы черные густые кудрявые.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Девушка была одета в красный джемпер, черные джинсы, полосатые носки, темно-синие балетки.
С собой имела дорожный розовый чемодан, черную дамскую сумочку, паспорт, вкладыш регистрации, свидетельство о рождении, международную банковскую карточку банка Ганы, медицинскую карту.
Людей, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей просят сообщить по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55, 8-044-55-83-535 либо 102.