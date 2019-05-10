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В Минске без вести пропала 25-летняя уроженка Африки

10 мая 2019 10:02
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Новости Беларуси. В Минске пропала без вести 25-летняя девушка.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, 25-летняя уроженка Африки Томпсон Джейн ушла из дома вечером восьмого мая. Адрес дома – улица Я.Лучины, 34-64. С тех пор местонахождение девушки неизвестно.  

На вид Джейн 25 лет. Она худощавого телосложения, ее рост составляет 160-165 сантиметров, волосы черные густые кудрявые.  

В Минске без вести пропала 25-летняя уроженка Африки -1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Девушка была одета в красный джемпер, черные джинсы, полосатые носки, темно-синие балетки.  

С собой имела дорожный розовый чемодан, черную дамскую сумочку, паспорт, вкладыш регистрации, свидетельство о рождении, международную банковскую карточку банка Ганы, медицинскую карту.  

Людей, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей просят сообщить по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55, 8-044-55-83-535 либо 102.   

# Пропавшие люди # происшествия # Томпсон Джейн

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