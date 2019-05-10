В Минске без вести пропала 25-летняя уроженка Африки

Новости Беларуси. В Минске пропала без вести 25-летняя девушка.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 25-летняя уроженка Африки Томпсон Джейн ушла из дома вечером восьмого мая. Адрес дома – улица Я.Лучины, 34-64. С тех пор местонахождение девушки неизвестно.

На вид Джейн 25 лет. Она худощавого телосложения, ее рост составляет 160-165 сантиметров, волосы черные густые кудрявые.