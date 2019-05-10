В Столинском районе перевернулся Hyundai с 64-летней бесправницей за рулём

Новости Беларуси. 7 мая около девяти вечера в агрогородке Плотница Столинского района перевернулся Hyundai Getz с бесправницей за рулём.
Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 64-летняя женщина без водительского удостоверения двигалась на автомобиле по улице Советской.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
В определённый момент гражданка превысила скорость, выехала на обочину, а затем наехала на забор жилого дома. В результате случившегося машина перевернулась на крышу.
Водитель получила травмы, женщина была госпитализирована. По факту происшествия ведётся проверка.
Весной 2019 года в Гродно опрокинулся Audi.
В аварии погиб 19-летний пассажир – подробности здесь.