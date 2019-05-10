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В Столинском районе перевернулся Hyundai с 64-летней бесправницей за рулём

10 мая 2019 10:59
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Новости Беларуси. 7 мая около девяти вечера в агрогородке Плотница Столинского района перевернулся Hyundai Getz с бесправницей за рулём.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 64-летняя женщина без водительского удостоверения двигалась на автомобиле по улице Советской.  

В Столинском районе перевернулся Hyundai с 64-летней бесправницей за рулём-1

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

В определённый момент гражданка превысила скорость, выехала на обочину, а затем наехала на забор жилого дома. В результате случившегося машина перевернулась на крышу.  

Водитель получила травмы, женщина была госпитализирована. По факту происшествия ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Гродно опрокинулся Audi.  

В аварии погиб 19-летний пассажир – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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