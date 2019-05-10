В Столинском районе перевернулся Hyundai с 64-летней бесправницей за рулём

Новости Беларуси. 7 мая около девяти вечера в агрогородке Плотница Столинского района перевернулся Hyundai Getz с бесправницей за рулём.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 64-летняя женщина без водительского удостоверения двигалась на автомобиле по улице Советской.