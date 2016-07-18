Из-за ночной грозы в Беларуси начались десятки пожаров

Новости Беларуси. Непогода стала причиной ряда других чрезвычайных ситуаций. Известно о десятках пожаров.

Так, в в Гродненском районе огнём повреждено здание храма. В Могилёвском регионе за сутки 9 из 10 возгораний произошли по одной и той же причине: раскаты молнии. В областном центре горели два частных жилых дома. Досталось и хозяйственным постройкам.

Виталий Новицкий, помощник министра, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Были зафиксированы более 50 случаев падения деревьев на дороги. Оперативно работали коммунальные службы и спасатели. Основные работы сейчас ведут энергетики, специалисты МЧС оказывают помощь в случае необходимости. Работы ведутся до сих пор. В том числе были задействованы и передвижные генераторы МЧС. Главный общий итог – это отсутствие пострадавших.

Из-за гроз оранжевый уровень опасности сейчас объявлен по востоку Беларуси. В Гомельской области 18 июля прогнозируются сильные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.