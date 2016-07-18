Светлогорск был полностью обесточен из-за сильной грозы

Новости Беларуси. Самый масштабный участок работы сейчас в Светлогорске, где 17 июля город с 70-тысячным населением полностью остался без света. О том, какова ситуация на данный час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее серьёзная ситуация сложилась в Светлогорске. Приблизительно в 22.30 этот крупный промышленный центр был обесточен полностью.

Подача электричества была остановлена даже потребителям первой категории, таким как Светлогорский картонно-целлюлозный комбинат и ОАО «СветлогорскХимволокно». Были полностью остановлены и скважины водозабора, снабжающие город водой.

На восстановительных работах всю ночь трудилось несколько сотен специалистов.

К 05.00 энергетикам удалось восстановить основные линии электроснабжения города и запустить турбины ТЭЦ. К 09.00 оборудование станции вошло в рабочий режим. Однако по городу до сих пор есть обесточенные объекты. Причины более мелких аварий оперативно устраняются.