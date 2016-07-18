Китайские бизнесмены выделили 150 тысяч долларов на восстановление Смолевичского района

Новости Беларуси. Продолжается ликвидация последствий урагана, бушевавшего на прошлой неделе. На помощь в Минской области пришли китайские бизнесмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Смолевичского района:

Не смотря на то, что у нас в финансовом плане, вроде как, всё решено, это тоже дорогого стоит. Когда мы видим, что в тяжёлую минуту китайские друзья первые пришли к нам с поддержкой.

Денежные сертификаты сегодня вручены руководству столичной области.

150 тысяч долларов будут направлены на восстановительные работы в Смолевичском районе.

Ранее бизнесмены из КНР уже перечислили 100 тысяч долларов в фонд пострадавшего региона. Именно здесь возводится китайско-белорусский индустриальный парк. Стройплощадку ураган также не обошёл

В момент разгула стихии пострадал один китайский рабочий.

Ли Цзиньвэй, глава представительства Китайской корпорации инжиниринга в Республике Беларусь:

Очень больно смотреть на последствия стихии: разрушенные дома и сельхозобъекты. И мы очень надеемся, что та помощь, которую мы оказали, поможет вашему народу. И последствия урагана будут очень быстро ликвидированы.