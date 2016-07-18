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Пожары и сорванная кровля: Беларусь приходит в себя после ночной грозы

18 июля 2016 08:38
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Новости Беларуси. Молния стала причиной ряда других чрезвычайных происшествий.

Известно о десятках пожаров.

Так, в  В Гродненском районе огнём повреждено здание храма. Сильный ветер оставил без кровель дома в Наровлянском районе Гомельской области. С дорог убрано более 40 упавших деревьев.

Около полуночи поезда из Гомеля в Минск прибывали с получасовым опозданием. Кроме того, самолет, следовавший по маршруту Варна-Минск, совершил посадку в аэропорту Гомеля около девяти вечера. Курс на столицу он взял лишь после полуночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики не утешают: начало недели тоже выдастся ненастным.

# происшествия # Погода в Беларуси

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