Пожары и сорванная кровля: Беларусь приходит в себя после ночной грозы

Новости Беларуси. Молния стала причиной ряда других чрезвычайных происшествий.

Известно о десятках пожаров.

Так, в В Гродненском районе огнём повреждено здание храма. Сильный ветер оставил без кровель дома в Наровлянском районе Гомельской области. С дорог убрано более 40 упавших деревьев.

Около полуночи поезда из Гомеля в Минск прибывали с получасовым опозданием. Кроме того, самолет, следовавший по маршруту Варна-Минск, совершил посадку в аэропорту Гомеля около девяти вечера. Курс на столицу он взял лишь после полуночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.